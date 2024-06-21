Культура

Детский коллектив «Зангезур» выступил на фестивале «Виноград» с кавказскими танцами

Гости эногастрономического фестиваля «Виноград» смогли понаблюдать за выступлением детского коллектива «Зангезур» с кавказскими танцами в национальных костюмах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Кавказский танец таит в себе красоту горных вершин, горячность сердец и чистоту души.В этом смогли сегодня убедиться гости эногастрономического фестиваля "Виноград"», – рассказали организаторы мероприятия.

На площадке «Кавказ» выступил детский коллектив «Зангезур» с кавказскими танцами в национальных костюмах. Танцоры передали дух и красоту кавказской культуры через свои выступления, заставив всех окунуться в мир традиций и танцевального мастерства.

Мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».