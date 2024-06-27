Концерт органной и ансамблевой музыки пройдет в Печорах 30 июня

Концерт органной и ансамблевой музыки пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 30 июня в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фотографии предоставлены организаторами концерта
Исполнители – лауреаты международных конкурсов Екатерина Трофимова (орган, Санкт-Петербург) и Евгения Шереметьева (скрипка, Санкт-Петербург).
В программе:
- Иоганн Пахельбель (1653-1706) - Чакона ре мажор p.40;
- Рольф Ловланд (1955) - «You raise me up»;
- Георгий Свиридов (1915-1998) - Романс из Повести «Метель»;
- Джон Уильямс (1932) - музыка из фильма «Список Шиндлера»;
- Ханс Циммер, Клаус Бадельт и Джефф Занелли, аранжировка Дэвида Гарретта - «Furious» из альбома «Explosive»;
- Арам Хачатурян (1903- 1978) - Вальс из балета «Маскарад»;
- Жорж Бизе (1838-1875) номера из оперы «Кармен»: Антракт к 3 действию, Хабанера;
- Эдуард Артемьев (1937) - Три товарища из х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»;
- Микаэл Таривердиев (1931-1996) - «Снег над ленинградом»из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром»;
- Микаэл Таривердиев (1931-1996) - «Ноктюрн» из к/ф «Ольга Сергеевна»;
- Ханс Циммер, Клаус Бадельт и Джефф Занелли, аранжировка Дэвида Гарретта - «Горько-сладкая симфония» из к/ф «Жестокие игры»;
- Ханс Циммер, Клаус Бадельт и Джефф Занелли, аранжировка Дэвида Гарретта - музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»;
- Ханс Циммер (1957) - музыка из к/ф «Начало»;
- Ханс Циммер (1957) - музыка из к/ф «Интерстеллар» (переложение для органа Е. Трофимовой).
Следующие концерты – 13 и 14 июля.
Адрес: город Печоры, улица Гагарина, 12а.