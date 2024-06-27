Концерт органной и ансамблевой музыки пройдет в Печорах 30 июня

78 изоляторов заменили на одной из линий электропередачи в Псковской области

Мошенники вновь обманули жителей Псковской области и завладели их аккаунтами на «Госуслугах»

Установлены две опоры моста через реку Великую на Северном обходе Пскова

Машина ГИБДД упала на полицейского во время показательных выступлений в Подмосковье