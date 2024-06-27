Культура

Псковский музей принял участие в проекте «Знание.Кино»

Цикл показов документальных фильмов в рамках Всероссийского просветительского проекта «Знание.Кино» прошел в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Проект реализуется Российским обществом «Знание» при поддержке Минкультуры России, Минобрнауки России и Минпросвещения России.

В рамках проекта «Знание.Кино», который имеет высокую социальную значимость, в 2024 году по всей стране проводятся лекции и мастер-классы лидеров индустрии документального кино, показы неигровых кинолент и шедевров кинематографа для детей и молодежи на некоммерческой основе.

В День России, 12 июня, во Дворе Постникова для всех желающих прошли бесплатные кинопоказы фильмов, которые рассказывают о богатствах нашей страны. Фильм «Ковчег» повествовал о Кавказском биосферном заповеднике, в котором растет самый высокий лес и выпадает самый глубокий снег. Фильм «Балалайка 2.0» – это повесть о человеке, который нашел свое призвание в звучании струн русского инструмента, а фильм «Музыка Сибири» рассказал зрителям о звуках, для которых не нужны инструменты – горловом пении.

Также в рамках проекта прошли особенные кинопоказы для военнослужащих. В День памяти и скорби, 22 июня, сотрудники Псковского музея-заповедника провели кинопоказ в воинской части для солдат, проходящих срочную службу, а 29 июня, в День партизана и подпольщика, 95 военнослужащих пришли в Поганкины палаты Псковского музея-заповедника, чтобы узнать о природных богатствах России в антураже старинных купеческих палат.