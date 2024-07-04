Культура

День семьи, любви и верности отметят в усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино

Мероприятие «День семьи, любви и верности в усадьбе Корвин-Круковских» состоится в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 6 июля с 14.00 до 19.00. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Гостей ждут экскурсии, презентация книги, концерт, викторины, семейная эстафета, мастер-классы, фотозона. Помощь в проведении мероприятия окажут волонтёры из Великих Лук.

Так, гости праздника смогут испытать себя в семейной эстафете, которую проведут профессионалы своего дела, педагоги Дома детского творчества имени Александра Матросова Елена Малкина и Светлана Каканова.

Организуют мастер-классы по набойке, изготовлению ромашек (символа праздника День семьи, любви и верности) из синельной проволоки, оформлению открыток с сургучной печатью и закладок на языке цветов. И даже создание сувенира «Невельская улитка» от коллег из Музея истории Невеля (в 19 веке Полибино административно относилось к Невельскому уезду Витебской губернии) ждет гостей музея.

Четыре информационные таблички будут установлены в парке Полибино в «День семьи, любви и верности в усадьбе Корвин-Круковских». Установка табличек состоится совместно с коллегами из Великолукского городского краеведческого общества и Музея истории Невеля.

С 1802 года Полибино административно входило в состав Невельского уезда Витебской губернии. А известный историк, издатель журнала «Русская старина», первый почётный гражданин Великих Лук Михаил Семевский неоднократно бывал в Полибино в гостях у Корвин-Круковских.

Презентация книги «Софья Ковалевская. Принцесса математики» также состоится в рамках программы праздника.

«Ковалевская меня прямо очаровала», – рассказала писатель, культуролог Дина Артёмкина.

Книга автора Дины Артёмкиной вышла в 2023 году в издательстве «Настя и Никита». А в 2024 году вошла в рекомендательный список детской литературы, составленный Российской государственной детской библиотекой.

Теперь книгу о Софье Ковалевской для детей можно будет купить в музейном киоске Полибино.

В концертной программе праздника - образцовый хореографический коллектив «Балет для всех». Ранее парадный зал главного усадебного дома уже видел прекрасные выступления коллектива «Балет для всех» Дома культуры Ленинского комсомола Великих Лук. Руководитель коллектива - Инна Николаева.

Настоящим подарком для посетителей станет концертное выступление певицы, автора песен, лауреата всероссийских и международных конкурсов, руководителя школы вокала «Соло» Дома культуры Ленинского комсомола Великих Лук Светланы Фетисовой. Концерт станет завершающим аккордом праздничной программы, начало в 17.00.

Кроме того, каждый гость праздника сможет принять участие в акции «Живая память благодарных поколений».

Акция началась в мае в разных городах России и Беларуси. В музеях, в том числе Псковском музее-заповеднике, установлены специальные колбы для сбора советских монет. Люди приносят сохранившиеся в их семьях монеты советской чеканки для создания памятника в знак благодарности нынешних поколений победителям в Великой Отечественной войне и в память о народном подвиге. В создании памятников участие примет каждый, кто принесет хотя бы одну монету.

Собранные монеты используют для выплавки памятного знака, который установят в 2025 году в Москве в Парке Победы к 80-летию Великой Победы. Монеты, собранные в Полибино, будут переданы в Псковский музей-заповедник.