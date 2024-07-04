Культура

Встреча с писателем-фронтовиком пройдет в псковской библиотеке

Встреча с писателем-фронтовиком Дмитрием Артисом пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном объединении союза писателей.

Дмитрий Артис - поэт, драматург, переводчик, эссеист. Родился в городе Королев Московской области. Окончил Российскую академию театрального искусства и Литературный институт им. А. М. Горького.

Автор семи поэтических книг. Член Южно-Русского Союза писателей и член Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат национальных и международных премий в номинациях «драматургия», «поэзия» и «литературная критика».

Участник специальной военной операции. Ветеран боевых действий.