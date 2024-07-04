Культура

Почти 18 тысяч рублей на музыкальные инструменты для детей собрали на псковском фестивале «Добрый рок»

Псковское областное отделение Российского детского фонда принимало участие в XII Международном фестивале живой музыки «Добрый рок» с 5 по 7 июля. Фонд отвечал за благотворительную часть мероприятия - был организован сбор средств на приобретение музыкальных инструментов для учеников филиала Центра специального образования №2 (Остров). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Благодаря активности участников фестиваля удалось собрать 17 750 рублей. Этой суммы хватит на приобретение таких музыкальных инструментов как металлофон, маракасы, треугольник, а также на несколько радиомикрофонов.

Новые музыкальные инструменты разнообразят школьные уроки музыки, на которые дети приходят с большим удовольствием. Ученики школы смогут научиться играть на новых музыкальных инструментах и разнообразить свои концертные программы, отметили в отделении фонда.

Помимо сбора благотворительных пожертвований, детский фонд представил свою интерактивную площадку: волонтёры и сотрудники делали для всех желающих значки с символикой фестиваля и логотипами музыкальных групп, которые выступали на протяжении трёх дней.