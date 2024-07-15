Культура

Умер актер из сериала «Дальнобойщики»

Актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко скончался в возрасте 75 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.

«На 76–м году ушел из жизни актёр театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко... Актерский дебют состоялся в 1974 году в фильме "Ваши права?" режиссёра Инессы Селезнёвой. В творческой биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как: "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Битва за Москву", "Неустановленное лицо", "Трагедия века" и других», - говорится в сообщении организации.

Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. В 1972 году поступил в ГИТИС. С 1976 по 1981 год работал в Кишиневе в театре киноактера при киностудии "Молдова-фильм". После закрытия театра Кузьменко уехал в Одессу, работал в местном драматическом театре. После поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юрия Озерова).