Культура

Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России певцу Ярославу Дронову (Shaman), следует из указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Скриншот из клипа SHAMAN

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту», — говорится в документе.

Shaman входит в Международный союз деятелей эстрадного искусства, пишет РИА Новости.

В прошлую пятницу у посольства США в центре Москвы прошел концерт-митинг Дронова против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. На здание американской дипмиссии проецировался государственный флаг. Звучали песни Shaman «Я русский», «Самый русский хит», «Встанем», а также композиции группы «Любэ», песня «Матушка» Татьяны Куртуковой и песни других артистов.