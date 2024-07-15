Культура

Увидеть древние документы можно на сборных экскурсиях в Печорах

Музей истории города Печоры приглашает на сборные экскурсии, которые проходят каждый день (кроме понедельника) в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Вы узнаете историю Печор от эпохи неолита до наших дней, познакомитесь с культурой коренного малочисленного народа сето, увидите старинные фотографии и древние документы. Это настоящее путешествие во времени!» - рассказали в музее.

Совсем недавно в музее открылась новая выставка «Очарованная странница – мир печорского Обозерья глазами Марии Шпис». Эта выставка – рассказ о жизни и творчестве талантливой женщины – художника, фотографа, этнографа Марии Малаховой, которую многие знали под именем Мися Шпис.

Музей истории города Печоры находится по адресу: улица Международная, 6. Телефон для записи: +78114823077.

По акции «Музейная неделя» участники СВО и члены их семей (супруги, дети) с 25 по 31 июля могут участвовать в сборных экскурсиях музея на безвозмездной основе при предъявлении соответствующих документов. Экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек.