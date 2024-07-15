Культура

Совершить путешествие в прошлое Изборска смогут все желающие 27 июля

Праздник «На валу», посвящённый 80-ой годовщине освобождения Изборска от немецко-фашистских захватчиков, состоится 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Гости Изборска узнают о выставках, которые открываются в музее-заповеднике в ближайшее время, смогут всей семьёй поиграть на интерактивной площадке «Живая история» и совершить путешествие в прошлое Изборска, посетив музейные экспозиции.

Отметим, что 27 июля жители Изборска смогут бесплатно посетить выставочный зал и все усадьбы музейного квартала.

Полная программа праздника: