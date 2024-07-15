Культура

Солисты Мариинки дадут в «Михайловском» концерт памяти отца Георгия Мицова

Нерядовым музыкальным событием обещает стать концерт камерной музыки «Зачем ты есть» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, музыкальный вечер посвятят памяти отца Георгия Мицова, более четверти века бывшего настоятелем церкви Воскресения Словущего погоста Теребени в Опочецком районе Псковской области и десять лет назад, 9 августа 2014 года, оставившего этот мир.

Отец Георгий Мицов. Фото из открытых источников.

Профессиональный искусствовед (до рукоположения в священники работал в Русском музее), реставратор-«шестидесятник», для отечественной истории Георгий Мицов более всего славен тем, что вместе с матушкой Валентиной обнаружил склеп, подземную усыпальницу, где похоронены родители великого русского полководца М.И. Голенищева-Кутузова. Журналисты, в свою очередь, не забывали упомянуть о нём в той или иной связи с «медийными персонами»: о том, что он отпевал Довлатова или что был хорошо знаком с Шемякиным —работал с ним в бригаде, которая обслуживала такелажные нужды Государственного Эрмитажа. Однако для многих и многих россиян, в том числе и для сотрудников «Михайловского», он был, прежде всего, умным и чутким собеседником и наставником. «Он будто видел душу каждого и с каждым, кто приходил к нему за благословением и помощью в обретении Бога и смысла жизни, умел говорить на языке ищущего», — особо отметили в Пушкинском Заповеднике. Книга отца Георгия Мицова «Зачем ты есть» вышла в свет в 2011 году; первую часть из тройного предисловия к ней («Жизнь», «Memento mori» и «Слово издателя») написал директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Концерт «Зачем ты есть» решили провести 2 августа. В этот день в Пушкинском Заповеднике вот уже много лет по традиции поминают всех музейщиков, в том числе и легендарного послевоенного директора «Пушкинского уголка» Семёна Гейченко, а наряду со штатными сотрудниками — ещё и друзей, волонтёров, всех кто оставил о себе в музее добрую память. На сцену выйдут солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов: вокалисты Цветана Омельчук (меццо-сопрано), Альбина Шарафутдинова (сопрано), Дмитрий Князев (бас), Олег Мицов (тенор) и инструменталисты Яна Зубова (фортепиано), Андрей Ефимовский (виолончель), Вячеслав Гайворонский (труба). Вечер проведут в два отделения: арии и дуэты из опер в первом и песни и романсы, после антракта.

Место проведения концерта памяти отца Георгия — большой зал в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).