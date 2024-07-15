Культура

Псковские музыканты выпустили песню «Россия начинается здесь»

Псковская группа «СамоРезы» выпустила новую песню «Россия начинается здесь».

Фото из личного архива группы «СамоРезы»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристском информационном центре Псковской области, композиция посвящена Пскову и Псковской земле, её красоте и уникальности, сыновьям и дочерям родного края, которые на протяжении всего времени достойно представляют наш регион.

Видео из ВК-сообщества Туристского информационного центра Псковской области

Ансамбль «СамоРезы» в Пскове знают многие. Группа часто выступает как на городских мероприятиях, так и в других городах — Москве, Санкт-Петербурге. В репертуаре музыкантов авторские композиции, народные песни, эстрада, яркие вокальные и инструментальные аранжировки.