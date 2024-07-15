Культура

Мультимедийный фонтан торжественно открыли в Пскове

Открытие мультимедийного фонтана состоялось на Четырех углах в Пскове сегодня, 27 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественная часть мероприятия началась с приветственного слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка «Сбербанк» Дмитрия Суховерхова. Они поздравили псковичей с Днем города.

«Я уверен, это будет одно из любимых мест псковичей и гостей города, взрослых и, конечно, наших деток», - отметил глава региона.

После вступительных речей на сцену поднялись дети героев России, победители конкурсов и олимпиад. Михаил Ведерников, Дмитрий Суховерхов вместе с ребятами нажали на кнопку запуска фонтана.