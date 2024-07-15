40 человек стали дипломантами псковского фестиваля «Битва талантов 2024»

40 человек стали дипломантами фестиваля «Битва талантов-2024» в Пскове. Гала-концерт финалистов седьмого сезона проекта состоялся на парковке торгового центра «ПИК60» 28 июля. Он был приурочен к дню рождения торгового комплекса «ПИК60» и Дню города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фотографии: Татьяна Савраева
Из 150 претендентов после долгого и тщательного отбора дипломантами стали 40 участников.
Соревнующиеся сражались в четырех номинациях — танец, вокал, спорт и стихи. Лауреатами зрители и жюри выбрали четырех участников:
В дополнение к ярким выступлениям зрители смогли получить бесплатное мороженое, поиграть в гигантский дартс, потренироваться на спортивной локации и ознакомиться с выставкой ретро-автомобилей.