Культура

Актеров массовых сцен для съемок фильма с Охлобыстиным и Сычёвым ищут в Пскове

Открыта регистрация на кастинг актеров массовых сцен для фильма «Суперангел» режиссёра Александра Ковтунца. Кастинг пройдет в стенах пространства Loft в Пскове с 9 по 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«У активных молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет будет возможность попробовать себя в роли актера в масштабной кинокартине со звёздным актёрским составом: А. Самойленко, В. Сычёв, М. Миронова, И. Охлобыстин», – сообщают организаторы.

Зарегистрироваться на кастинг можно по ссылкам: