Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
«Банщикам» закон не писан?
где в Пскове получить права
Господин Рейтингомер
новый взгляд на бизнес
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
Без срока давности
Лавандовая музыкальная феерия
Другой век псковских аграриев
обзор
«Чистая вода» в Псковской области
О сохранении лесов лесов и водоёмов
карта отдыха и туризма
Жизненно важный онлайн
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Культура 15.07.2024 13:290 Выставка, посвящённая сказочному композитору 30.07.2024 19:090 Первый выпуск нового тревел-шоу Псковского музея выйдет 1 августа 30.07.2024 19:000 Картина «Набат» отправилась из Пскова в Русский музей 30.07.2024 17:540 Актеров массовых сцен для съемок фильма с Охлобыстиным и Сычёвым ищут в Пскове 30.07.2024 17:350 Бесплатные экскурсии для школьников проведут в Пскове при поддержке Минкультуры 30.07.2024 16:290 Новоржевскую кинодеревню закроют для посетителей с 1 августа
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 23.07.2024 10:420 Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области 25.07.2024 19:245 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 24.07.2024 20:273 «И машину сожжём»: три дня ада устроили избитой славковчанке парни в погонах 23.07.2024 12:140 Парк «Волшебная гора» в Пскове готовится к открытию. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Актеров массовых сцен для съемок фильма с Охлобыстиным и Сычёвым ищут в Пскове

30.07.2024 17:54|ПсковКомментариев: 0

Открыта регистрация на кастинг актеров массовых сцен для фильма «Суперангел» режиссёра Александра Ковтунца. Кастинг пройдет в стенах пространства Loft в Пскове с 9 по 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«У активных молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет будет возможность попробовать себя в роли актера в масштабной кинокартине со звёздным актёрским составом: А. Самойленко, В. Сычёв, М. Миронова, И. Охлобыстин», – сообщают организаторы.

Зарегистрироваться на кастинг можно по ссылкам:

Теги: #кастинг #суперангел
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 60 человек
30.07.2024, 19:090 Первый выпуск нового тревел-шоу Псковского музея выйдет 1 августа 30.07.2024, 19:000 Картина «Набат» отправилась из Пскова в Русский музей 30.07.2024, 18:400 Команда Псковской области стала чемпионом на Кубке России по сверхлегкой авиации 30.07.2024, 18:130 Одобрен проект приспособления «Флигеля усадьбы Пошиваловой» в Пскове под апарт-отель
30.07.2024, 17:540 Актеров массовых сцен для съемок фильма с Охлобыстиным и Сычёвым ищут в Пскове 30.07.2024, 17:500 «Кузница»: Подготовка системы образования к 1 сентября. Все идет по плану? ВИДЕО 30.07.2024, 17:380 Службы курьерской доставки в регионе набирают популярность — Псковстат 30.07.2024, 17:350 Бесплатные экскурсии для школьников проведут в Пскове при поддержке Минкультуры
30.07.2024, 17:160 Кубок Женской хоккейной лиги побывал в Пскове 30.07.2024, 17:010 Количество туристов в Пскове увеличилось на 16% — аналитики 30.07.2024, 16:560 Житель Порховского района сядет в тюрьму на 8 лет за избиение знакомого до смерти 30.07.2024, 16:530 Андрей Ермаков: Темпы капитального ремонта двух школ в Пскове надо наращивать
30.07.2024, 16:430 Проезд в центре Пскова закроют для транспорта до 31 октября 30.07.2024, 16:290 Новоржевскую кинодеревню закроют для посетителей с 1 августа 30.07.2024, 16:230 Мужчина в камуфляжном бушлате пропал в палкинской деревне Давыдова Гора 30.07.2024, 16:180 Из-за непогоды в деревнях Псковского района произошли отключения электроснабжения
30.07.2024, 16:140 Росгвардейцы задержали псковичку по подозрению в краже косметики 30.07.2024, 16:030 Новинку Chery Tiggo 7 Pro Max презентовали псковичам 30.07.2024, 16:020 Госдума приняла закон о запрете треш-стримов 30.07.2024, 16:010 «Беседка»: О поддержке соотечественников в Псковской области. ВИДЕО
30.07.2024, 15:570 Осознанный бюджет: сколько денег давать студенту 30.07.2024, 15:490 Псковская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по продажам мороженого 30.07.2024, 15:460 Андрей Ермаков: Никакому директору без катастрофической нужды в голову не придет кому-то повесить 2,5 ставки 30.07.2024, 15:350 «Гонки по вертикали»: Псковская предвыборная олимпиада, КПРФ против КПРФ и ротация митрополитов
30.07.2024, 15:290 Свыше тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали за неделю в Псковской области 30.07.2024, 15:180 Уроженец Мариуполя арестован за пропаганду нацизма в Великих Луках 30.07.2024, 15:094 Средняя зарплата псковских педагогов составила менее 40 тысяч рублей 30.07.2024, 15:000 Напуганный пскович скинул деньги мошенникам с балкона и тут же раскрыл обман
30.07.2024, 14:530 Международный шахматный фестиваль пройдет в Пскове в августе 30.07.2024, 14:501 Более 350 вакансий открыты в педагогической сфере в Псковской области 30.07.2024, 14:320 140 самозанятых в Псковской области сами направляют страховые взносы для будущей пенсии 30.07.2024, 14:170 Срок сдачи школы на улице Юности в Пскове могут сдвинуть на 2025 год
30.07.2024, 14:040 Центр содействия переселенцам укрепляет связи с соотечественниками за рубежом — Елена Полонская 30.07.2024, 13:550 Задержка ремонта Пустошкинского центра образования может составить около 20 дней 30.07.2024, 13:450 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 31 июля 30.07.2024, 13:340 Глава Росстандарта рассказал о темпах обновления ГОСТов в ОПК
30.07.2024, 13:150 Наталья Тудакова: Центр содействия переселению «Соотечественник» расширяет свои функции 30.07.2024, 13:080 Женщину в Порхове осудили за избиение «обидчицы» внука 30.07.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о подготовке системы образования к 1 сентября 30.07.2024, 12:550 Останки беременной женщины и детей обнаружили поисковики в Гдовском районе
30.07.2024, 12:510 Суд отказал в признании недействительным договора безвозмездного пользования участком на улице Воеводы Шуйского в Пскове 30.07.2024, 12:370 Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Пскова — опрос 30.07.2024, 12:230 Решение расторгнуть договор аренды земли для строительства домов для беженцев в Пскове признали законным  30.07.2024, 12:160 Известный историк Ратьковский посетил музей-квартиру Ленина в Пскове
30.07.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поддержке соотечественников в Псковской области 30.07.2024, 11:490 Мужчина в камуфляже пропал в плюсской деревне Курея 30.07.2024, 11:400 Заложенный вход в подклет четверика церкви Рождества Христова Мальского монастыря нашли архитекторы 30.07.2024, 11:301 «Кузница»: Подготовка системы образования к 1 сентября. Все идет по плану?
30.07.2024, 11:200 Баня сгорела в гдовской деревне Кунесть 30.07.2024, 11:070 Основные причины детского ожирения в регионе перечислили в облздраве 30.07.2024, 10:540 «Беседка»: О поддержке соотечественников в Псковской области 30.07.2024, 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС
30.07.2024, 10:411 Количество детей с ожирением в Псковской области за три года выросло более чем на 23% 30.07.2024, 10:280 ЕГЭ по обществознанию предложили отменить для будущих учителей физики и математики 30.07.2024, 10:170 На площади Победы в Пскове устанавливают знаки движения по полосам 30.07.2024, 10:090 Опубликован маршрут до места проведения гдовского фестиваля «Наше море»
30.07.2024, 09:571 В Пскове водитель Lada Largus не уступил дорогу пассажирскому автобусу и оказался на газоне. ФОТО 30.07.2024, 09:490 Международный день дружбы празднуют 30 июля 30.07.2024, 09:400 Художница из Санкт-Петербурга пишет пушкинское Велье 30.07.2024, 09:280 Умер почётный председатель псковского реготделения Красного Креста Петр Василевский
30.07.2024, 09:231 Крайние вместо виновных 30.07.2024, 09:003 Экс-помощницу прокурора Себежского района наказали за попытку получить деньги за нераспространение интимных фото 30.07.2024, 08:400 Врач предупредила о последствиях сокращения ночного сна 30.07.2024, 08:200 Депутат Псковской гордумы проверил ход работ по благоустройству территории
30.07.2024, 08:000 Третья за июль мощная вспышка произошла на Солнце 30.07.2024, 07:400 Аналитики подсчитали стоимость «школьного набора» в 2024 году 30.07.2024, 07:211 В Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина в России 30.07.2024, 07:030 Дом культуры ремонтируют в псковской деревне Адворицы
29.07.2024, 22:400 Дерево повалило ветром на улице Стахановской в Пскове 29.07.2024, 22:360 СОБЫТИЕ: Ретроспектива дней города Пскова 29.07.2024, 22:200 Дорогу восстановили в Дновском районе после жалобы в прокуратуру 29.07.2024, 22:060 Водитель Mercedes в Пскове оплатил задолженность после ареста автомобиля
29.07.2024, 22:000 Священник провел личные беседы с осужденными в псковской колонии 29.07.2024, 21:560 Псковичи могут принять участие в марафоне для начинающих дизайнеров 29.07.2024, 21:470 Инвестор рассказал, что будет с рынком аренды жилья в связи с отменой льготной ипотеки 29.07.2024, 21:320 Ревнивый пскович ударил возлюбленную ножом и подарил ей цветы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru