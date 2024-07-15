Культура

Гость из Франции восхитился «Кабинетом купца Поганкина»

На днях в Псковском музее-заповеднике побывал гость из французского городка Виши Кристиан Грижалво. Он посетил обзорную экскурсию по Погнакиным палатам Псковского музея-заповедника. Особенно впечатлила гостя интерактивная экспозиция «Кабинет купца Поганкина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Кристиан отметил, что он не первый раз в Пскове, и ему здесь очень нравится, ведь наш город напоминаем ему родину. Псковский кремль, небольшие реки в центре города, уютные парки – все это очень похоже на Францию.

В Псковском музее его поразила реставрация Поганкиных палат. По мнению француза, она выполнена на высочайшем уровне. Специалистам удалось сохранить для нас наследие XVII века. А из экспонатов гостю больше всего запомнился ковш купца Поганкина.

«Музей становится очень живым организмом. Обязательно советую всем его посетить!» – обратился ко всем Кристиан Грижалво.

Отметим, что сопровождала гостя экскурсовод Татьяна Гущина, которая провела всю экскурсию на родном для француза языке.