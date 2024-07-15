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Культура

Познакомиться с бытом народа сето смогут псковичи в День коренных народов

08.08.2024 17:48|ПсковКомментариев: 0

Международный день коренных народов мира отметят в Псковской области 9 августа. Гости и жители региона могут познакомиться поближе с культурой и традициями народа сето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

В музее-усадьбе народа сето можно будет отведать сетоский крендель. Хозяйка усадьбы расскажет о культуре и традициях народа сето, об уникальных костюмах и украшениях. Сборные экскурсии пройдут в 11: 00 и 14:00.

Фотографии музея-заповедника «Изборск»

10 августа сето приглашают всех псковичей на мастер-классы по традиционным танцам и ремеслам, а также на открытие выставки «Русские и сето. Одна земля, общая история». В центральном атриуме ТЦ Fjord plaza (улица Завеличенская, 23) выступит музейный ансамбль «Каарахельбе» и детский этнографический ансамбль «Птенцы». Начало в 14:00, вход свободный.

Представители сето исконно проживают на территории Печорского муниципального округа. Постановлением правительства РФ они были внесены в Единый перечень коренных малочисленных народов страны как малочисленная финно-угорская этническая группа. У народа сето есть свой язык, и они исповедуют православие.

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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