Культура

Юрий Соколов: Чтения в «Михайловском» — повод и время осмыслить судьбу русской культуры, а, следовательно, и всей России

Открывая научные чтения «Есть имена, как солнце!..» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич анонсировал ряд событий юбилейной программы «Пушкин в Михайловском. 2024—2026 годы». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

На фотографии Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское») — Георгий Василевич и первый докладчик, хранитель мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» Любовь Козмина

Весь период с августа 2024 года до сентября 2026-го мы можем считать юбилеем, длящимся два года — двухсотлетием пребывания поэта в так называемой северной ссылке в родовом имении в Псковской губернии, объяснил Георгий Василевич. Среди запланированных на ближайшее время событий директор «Михайловского», в частности, назвал III фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» в конце нынешнего года, участие Калининградского симфонического оркестра в февральских торжествах памяти Пушкина в 2025-м, выставку «Пушкин и дипломатия», также подготовленную калининградскими коллегами-музейщиками по редким документам и собственным фондовым материалам, многое другое.

Открывшуюся сегодня, 21 августа, конференцию Георгий Василевич обозначил как первое событие программы «Пушкин в Михайловском. 2024—2026 годы». Как ранее сообщалось, на нынешних Михайловских Пушкинских чтениях всего будет озвучено 27 докладов, подготовленных специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурина, Владимира, Орла, Пскова, Челябинска, Великого Новгорода, Липецкой, Московской, Ленинградской, Калужской областей. Весьма и весьма представительная конференция, без преувеличения, станет центральным научным событием в год 225-летия со дня рождения поэта, — констатировали в музее.

В Пушкинском заповеднике также особо отметили, что ведёт чтения-2024 выдающийся российский культуролог, философ Юрий Соколов. Открывая первое пленарное заседание, ведущий подчеркнул, что эта встреча в Михайловском — повод и время осмыслить судьбу русской культуры, а, следовательно, и всей России, осознать российское, пушкинское «народ безмолвствует» и предстоящий путь тяжкого преображения через искупление. «И “Гаврилиада“, и ответ “Клеветникам России“, всё это — Пушкин, и всё это — мы, — сказал Юрий Соколов. — Преображение Александра Сергеевича Пушкина в поэта великого, единственного — оно произошло здесь, в Михайловском, поэтому где же и говорить об этом, как не здесь», — подчеркнул ведущий.

Сейчас чтения «Есть имена, как солнце!..» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжают свою работу. Их программа рассчитана на два полных рабочих дня, напомнили в учреждении.