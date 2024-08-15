Культура

«День варенья» объединит гостей за общим столом в куньинской деревне Ущицы

«День варенья» объединит гостей за общим столом в деревне Ущицы Куньинского района 25 августа, об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель Ущицкого дома культуры Светлана Белугина.

Фото здесь и далее: группа Ущицкого дома культуры в соцсети «ВКонтакте»

Мероприятие планируют проводить на открытом воздухе на новой сцене, которая была построена на средства гранта в 2023 году.

Здесь будут выступать творческий коллектив «Ретро», фольклорный ансамбль «Заряница» из Великих Лук, а также местный коллектив Ущицкого дома культуры.

В прошлом году в первый раз прошел подобный праздник. Название «День варенья» связано с концом лета, порой сбора урожая и заготовками перед зимой, в частности, вареньем. Варят его из яблок, ягод и даже из тыквы. Общий стол накрывают сообща, приносят блины, оладьи и все, что можно есть с вареньем, после организаторы и гости праздника вместе разделяют трапезу.

В следующем году также планируется провести подобное мероприятие.