Культура

Псковская кавер-группа Radio Band выступит на выставке «Россия начинается здесь»

Кавер-группа Radio Band выступит сегодня, 24 августа, на главной сцене выставки «Россия начинается здесь», которая проходит на территории Финского парка, сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото ВК-сообщества "Radio band"(Psk)

Концерт псковских музыкантов начнется в 21.00.

Отметим, что выставка "Россия начинается здесь" в рамках празднования 80-летия Псковской области продолжает работу. Посетители узнают, чем живут районы, попробуют блюда и напитки, которыми славится тот или иной край.