Культура

Великолучане целыми семьями пришли на концерт Дениса Клявера

Жители города Великие Луки целыми семьями пришли на концерт Дениса Клявера, который проходит 24 августа в Великих Луках в рамках празднования Дня города, сообщает Telegram-канал администрации города.

«Атмосфера на концерте - по-настоящему яркая и очень эмоциональная», - отметили в администрации Великих Лук

Выступление кавер-группы FLёr Band и музыкальное шоу Дениса Клявера на площади Ленина в Великих Луках стало одним из завершающих День города мероприятий. Также в это время на площади Матросова проходит феерия аэростатов.