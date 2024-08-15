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Культура

Великолучане целыми семьями пришли на концерт Дениса Клявера

24.08.2024 21:48|ПсковКомментариев: 0

Жители города Великие Луки целыми семьями пришли на концерт Дениса Клявера, который проходит 24 августа в Великих Луках в рамках празднования Дня города, сообщает Telegram-канал администрации города.

«Атмосфера на концерте - по-настоящему яркая и очень эмоциональная», - отметили в администрации Великих Лук

Выступление кавер-группы FLёr Band и музыкальное шоу Дениса Клявера на площади Ленина в Великих Луках стало одним из завершающих День города мероприятий. Также в это время на площади Матросова проходит феерия аэростатов.

Теги: #великие луки #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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