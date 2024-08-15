Культура

Двухметровую глиняную фигуру обожгли участники арт-симпозиума в Печорском районе

Двухметровую глиняную фигуру обожгли художники-керамисты на арт-симпозиуме «Новая Земля» в деревне Потолово Печорского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. .

Огненная скульптура стала самой зрелищной частью программы симпозиума. Участники мероприятия создали фигуру из глины высотой около 2 метров.

Она была установлена на топку из кирпича и закрыта «коконом» из термоупорного материала, который керамисты сняли во время процедуры обжига. И зрители увидели раскаленную статую в искрах и языках пламени.

В рамках арт-симпозиума также проходили выставка под открытым небом, мастер-классы по керамике и лекции.