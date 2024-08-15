Культура

Псковский музей закроет все филиалы для проведения санитарных дней

Для проведения санитарных дней будут закрыты для посещения филиалы Псковского музея-заповедника с 27 по 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для всех желающих посетить Псковский музей опубликовали расписание санитарных дней. Гостям рекомендуют придерживаться этого графика, чтобы попасть во все интересующие филиалы музея.

27 августа (вторник):

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Приказная палата Псковского кремля;

Власьевская башня;

Плоская башня;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

28 августа (среда):

Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

29 августа (четверг):

Варлаамовская и Высокая башни.

30 августа (пятница):