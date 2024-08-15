Псковский музей закроет все филиалы для проведения санитарных дней

Для проведения санитарных дней будут закрыты для посещения филиалы Псковского музея-заповедника с 27 по 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Для всех желающих посетить Псковский музей опубликовали расписание санитарных дней. Гостям рекомендуют придерживаться этого графика, чтобы попасть во все интересующие филиалы музея.
27 августа (вторник):
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
28 августа (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
29 августа (четверг):
- Варлаамовская и Высокая башни.
30 августа (пятница):
- Музей истории города Печоры.