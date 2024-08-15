Культура

Концерт «Моцарт и Глинка» в Тригорском завершит «Летние вечера»

На предстоящую субботу, 31 августа, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» запланирован заключительный в нынешнем сезоне концерт в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с программой «Моцарт и Глинка» в мемориальном Тригорском выступит замечательный петербургский пианист Владимир Беломестных.

Владимир Беломестных. Фото из открытых источников

В программу клавирабенда маэстро включил несколько виртуозных пьес столь любимого Пушкиным Моцарта: Фантазию ре минор и Сонаты №№ 11 (та самая, с «Турецким маршем») и 12.

Раздел концерта, который посвящён творчеству М. И. Глинки, артист также решил начать с «моцартовской» пьесы — с Вариаций на тему Моцарта. Далее в программе — почти не известные широкому слушателю Вариации на две темы из балета «Киа Кинг» (этот спектакль на музыку Дж. Россини в период петербургской моды на всё китайское поставил на сцене столичного Императорского театра балетмейстер Антуан Титюс). Услышат любители фортепьянной музыки и другие вариации Михаила Глинки — на тему алябьевского «Соловья» и на тему из оперы Беллини «Монтекки и Капулетти». В Пушкинском заповеднике особо отметили, что при всём многообразии концертного репертуара Владимира Беломестных русская классика — особая любовь исполнителя. Кроме того, не случайно для выступления в Тригорском выбраны именно сочинения Глинки — современника Пушкина. Оба они — и Пушкин, и Глинка, писал великий русский критик и исследователь искусства Владимир Стасов, «…создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что проект «Летние вечера…» призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Осиповой, урождённой Вындомской. Концерты в Тригорском традиционно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского заповедника, и артисты — как местные, так и из обеих столиц — с большой охотой принимают приглашение выступать здесь.