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Культура

Выставка «Десять веков русской архитектуры» откроется в Пскове

30.08.2024 18:50|ПсковКомментариев: 0

Выставка шедевров из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева «Десять веков русской архитектуры» откроется в Пскове 7 сентября в музейном комплексе «Двор Постникова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Выставка подготовлена Фондом развития науки и культуры «Таволга» в партнерстве с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».

Это передвижной выставочный проект, который демонстрирует богатейшую историю развития отечественной архитектуры от средневековья до конца ХХ века. На подлинных предметах из коллекции Музея архитектуры имени А.В. Щусева посетители смогут увидеть богатство и разнообразие архитектуры разных регионов России, взаимосвязь и непрерывность в развитии архитектурных школ, течений и стилей.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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