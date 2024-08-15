Культура

Звание лучшего полкового оркестра вновь получили музыканты-десантники из Пскова

Музыканты 104-го десантно-штурмового полка заняли первое место во Всероссийском смотре-конкурсе военных оркестров ВС РФ в Москве. Об этом своим подписчикам в соцсетях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Художественный руководитель и дирижер оркестра – гвардии капитан Евгений Баранчиков.

«Замечательное событие в преддверии юбилея 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии! – прокомментировал победу военных музыкантов Михаил Ведерников. К слову, звание «Лучший полковой оркестр России» они получили повторно. Поздравляю».

Дивизия отметит свой 85-й день рождения в это воскресенье, 1 сентября.