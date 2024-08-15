Культура

Годы первого знакомства псковичей с творчеством Цветаевой вспомнят на лекции

Лекция филолога Александра Егорова «Первые читатели Марины Цветаевой в Пскове» пройдёт в Центральной городской библиотеке 6 сентября. Лекцию организуют в рамках программы библиотеки «Необыкновенный читатель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Открытие Цветаевой советскими читателями произошло только в шестидесятых годах двадцатого века и связано с выходом ее трёх бестселлеров. Три сборника поэта сразу стали книжными редкостями. Знакомство с писательницей проходило в условиях строжайшего книжного дефицита, который особенно остро ощущался в небольших городах. В Пскове редкие издания Цветаевой пользовались постоянным спросом, в шестидесятых-семидесятых получить их на руки в читальных залах было большим везением. О том, чтобы взять книги из библиотеки на дом, не могло быть и речи.

«Когда выходили эти книги, в Пскове тут же принимались искать Цветаеву, спрашивать друг у друга: "Есть ли у кого что-то еще?". Книги с переменным успехом добывали в магазинах по всей области. Удача обладания уникальным изданием становилась общей удачей: редкую книгу переписывали, копировали, брали взаймы на ночь», - рассказала пушкинист Вера Голицына.

Александр Егоров предлагает вспомнить годы первого знакомства псковичей с творчеством Цветаевой, окунуться в атмосферу беспрецедентной читательской жажды и любви к поэзии Серебряного века в ее лучших образцах, заключили в библиотеке.