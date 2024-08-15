Экскурсия по выставке музея Щусева состоится 15 сентября во Дворе Постникова

Сборные экскурсии по выставке «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени Щусева. Десять веков русской архитектуры», которая начала свою работу буквально на днях, состоятся 15 сентября в 13:00 и 15:00 во Дворе Постникова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Это передвижной выставочный проект, демонстрирующий богатейшую историю развития отечественной архитектуры от средневековья до конца ХХ века. На подлинных предметах из коллекции Музея архитектуры имени Щусева можно увидеть богатство и разнообразие архитектуры разных регионов России, взаимосвязь и непрерывность в развитии архитектурных школ, течений и стилей.
На выставке представлено 111 уникальных подлинных предмета, многие из которых никогда не экспонировались за пределами Москвы. Через эскизы и чертежи, макеты и детали рельефов, изразцы и фотографии вы сможете познакомиться с лучшими памятниками псковской, владимиро-суздальской, раннемосковской архитектурных школ, шатрового зодчества, эпох Петровского и Елизаветинского барокко, классицизма и ампира, историзма и модерна, авангарда, сталинской неоклассики и модернизма.
Выставка состоится в Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).
Обязательна предварительная запись по телефонам: +78112292259 и +79113580816.