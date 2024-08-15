Культура

Кукол покажут псковичам на выставке «Хочу на море»

Выставка Псковского кукольного дома «Хочу на море» откроется в областном центре 25 сентября в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Доме ремесел.

Фото: Дом ремесел города Пскова

Гостей выставки ждут авторские куклы и композиции, которые собрали в своих образах воспоминания о морских поездках, о дальних путешествиях, о солнечных днях, о детстве, о бархатном сезоне, о пиратах и рыбах.

Мастера и художники представят на выставке изделия, посвященные морской тематике.

В память о талантливой художнице из Липецка Ирины Стець на выставке будут показаны её работы, любезно предоставленные владельцами из частных коллекций.

Выставка пройдет по адресу: улица Некрасова, 10 (Выставочный зал Псковского областного центра народного творчества). В день открытия вход свободный.