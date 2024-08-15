Культура

В самом большом на Псковщине храме своей эпохи продолжается восстановление лепнины

Продолжается благоустройство территории храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье в 16 километрах от Порхова, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Начата булыжная отмостка цоколя, завершена подготовительная работа по формированию дорожки вокруг церкви под пешеходную плитку, сформированы газоны под засев травой по периметру храма. Ведется планировка территории. Во внутреннем объеме продолжаются лепные и штукатурные работы.

Церковь расположена на восточной окраине деревни Бельское Устье, замыкает главную улицу. Это самый большой в регионе храм XVIII-XIX вв, объект культурного наследия народов России регионального значения, охраняется государством. Он не имеет в Псковской области аналогов по конструктивному решению и декоративному оформлению. Уникален, как образец петербургской архитектуры XVIII-XIX вв. в стиле раннего неоклассицизма с элементами барокко.

Церковь оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Затем более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Проходила в три этапа, с большими перерывами.

Перед началом реставрации.

В зоне ответственности АНО «Возрождение» памятник находится с 2023 года.