Культура

​Бесплатные экскурсии пройдут в День туризма в Псковском музее

Бесплатные сборные экскурсии проведут в Псковском музее-заповеднике во Всемирный день туризма, 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В 12:00 посетителей будет ждать экскурсия по музею-квартире Владимира Ленина, которая поможет проникнуться духом ленинского времени, узнать о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни. Также во время экскурсии гости познакомятся с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX–XX веков.

Телефон для записи: +78112663311.

В 13:00 будет проводиться экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова», в рамках которой участники смогут ознакомиться с жизнью и бытом старинных купеческих палат, а также посетить выставки, которые экспонируются в залах комплекса.

Телефон для записи: +78112292259.

В 15:00 желающие смогут присоединиться к экскурсии по музейному комплексу «Варлаамовский угол», в ходе которой можно будет увидеть Варлаамовскую башню, с которой велось наблюдение и обзор прилежащей территории, и Высокую башню, которая является одной из самых высоких. Также посетители увидят экспозицию «Лев против Орла», которая посвящена осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.

Телефон для записи: +78112331065.

«Предварительная запись обязательна, а количество мест ограничено», - добавили в музее.