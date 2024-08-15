Культура

Цикл встреч для маленьких любителей искусства стартует 22 сентября в Псковском музее

Цикл встреч «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» стартует 22 сентября в Картинной галерее на улице Некрасова, дом №7 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей-заповедник приглашает детей и родителей на цикл встреч «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких». Каждое занятие – знакомство с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием.

«Будем смотреть, общаться, придумывать и рисовать! А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк. Первая встреча посвящена жанру портрета», - отметили в музее.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Время и место проведения: 22 сентября в 11:30 в Картинной галерее. Обязательна предварительная запись по телефону: +7(8112)-29-22-59.