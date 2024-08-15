Культура

Квест «Завещание» организуют в Пскове во Дворе Постникова

Псковский музей-заповедник приглашает посетить квест, посвященный купцу Постникову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Легенда гласит, после кончины купца Постникова его вдова находит завещание и странную записку, полную тайн. Псковский музей-заповедник предлагает сыграть роль детектива, провести расследование, найти все улики и собрать по крупицам полную картину происшествия. В ходе квеста предстоит разгадывать ребусы, выполнять различные задания и найти то, что спрятано в палатах.

Фото: Псковский музей-заповедник

Квест «Завещание» – это увлекательная детективная игра по палатам купца Постникова, в ходе которой участники не только смогут почувствовать себя настоящими исследователями, археологами и пытливыми искателями, но открыть завесу исторических тайн прошлого, хранящихся во дворе, заметили в музее.

Продолжительность квеста: от 45 минут до 1 часа. Все справки по телефону: +78112292259. Обязательна предварительная запись.