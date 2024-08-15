Культура

Произведения из коллекции журнала «Наше наследие» представили в Печорах

В Музее истории города Печоры состоялось торжественное открытие выставки «Дар». Это совместный проект Псковского музея-заповедника и Музея-заповедника «Абрамцево». Материалом выставки стали произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие», бессменным главным редактором которого был Владимир Енишерлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Созданный в 1988 году по инициативе академика Д. С. Лихачева и причисленный ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству, «Наше наследие» был «синтетическим журналом». Его публикации посвящались деятелям и произведениям литературы и философии, живописи и архитектуры, театра и музыки. В 2020 году журнал был закрыт, коллекция передана в абрамцевское музейное собрание.

«Произведения, представленные на нашей выставке, настолько живые, можно сказать, они еще "не остыли", ведь помнят своих уникальных дарителей, которые были великими деятелями культуры и искусства. Вы увидите более 60 шедевров живописи, графики и скульптуры московской школы XX века. Уверена, что они смогут вызвать в каждом из вас живые человеческие эмоции», – поделилась на открытии куратор выставки, ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Абрамцево» Светлана Волкова.

Выставка «Дар» – это крайне удачная попытка объемно продемонстрировать коллекцию журнала «Наше наследие», а также познакомиться с уникальными открытиями, которые произошли во время подготовки к ней, рассказали в музее. Например, выяснилось, что коллекция обладает театральным эскизом к спектаклю МХАТа «Гамлет» (1909 год). Его автор – Владимир Егоров, ученик К. Коровина и В. Серова. Он работал над такими фильмами, как «Портрет Дориана Грея» с режиссером В. Мейерхольдом, «Мы из Кронштадта», «Суворов», «Без вины виноватые» и другими.

«Для небольшого городка и нашего филиала – это грандиозное событие. Здесь вы найдете полотна на любой вкус и сможете прикоснуться к наследию, которое собиралось по крупицам долгие годы», — подчеркнула заведующая Музеем истории города Печоры Наталья Изборская.

Увидеть выставку можно в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6) с сегодняшнего дня и до 5 ноября.