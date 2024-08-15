Культура

16 команд приняли участие в фестивале плова в Островском районе

16 команд приняли участие во II гастрономическом фестивале плова, который на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе.

Здесь и далее: фото со страницы «ВКонтакте» Дмитрия Быстрова

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Дмитрий Быстров, на подготовку традиционного восточного блюда командам отводилось более двух часов. Все участники, среди которых были представители сельских поселений нашего района, школ и дошкольных учреждений, районной библиотеки, воинских частей гарнизона, а также гости из соседних районов и областного центра, успешно справились с заданием.





Составу представительного жюри предстояла нелёгкая задача: определить наиболее вкусный и изысканный рецепт плова, но вместе с тем, обладающий всеми гастрономическими канонами, присущими классическому восточному блюду. Также стоило учесть и творческую составляющую презентационного выступления.



Все участники и обеспечивающие праздник ведомства и организации были отмечены организаторами. Победители в разных номинациях получили призы и дипломы. Высшая награда, по решению жюри, досталась команде регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».





В праздничной концертной программе гастрономического фестиваля принимали участие творческие коллективы и солисты Центра культуры «Юбилейный», хореографические, танцевальные и музыкальные коллективы из соседних районов области и Пскова. Завершило концертную программу выступление одной из самых популярных в Пскове современных певиц - Елизаветы Степановой, солистки авторского проекта «lizamatryoshka».





Территория проведения фестиваля была поделена на зоны, где свои работы демонстрировали мастера художественного творчества, работали детские аттракционы, проводился показ ретро-автомобилей, мощную мототехнику демонстрировали представители псковского мотоклуба. Всех желающих подкрепиться угощали военнослужащие, приготовившие на полевой кухне плов и горячий чай.