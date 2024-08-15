Культура

Псковская библиотека «Родник» после модернизации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественное открытие модельной библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева состоялось 26 сентября в Пскове. Учреждение прошло модернизацию в рамках национального проекта «Культура».

Работы по благоустройству начались в феврале 2024 года и спустя семь месяцев двери библиотеки снова открыты для всех желающих. В рамках модернизации книжный фонд обновился на 3 тысячи экземпляров, приобретено современное мультимедийное оборудование, сотрудники повысили свою квалификацию.

Подробнее об открытии библиотеки после модернизации — в фоторепортаже Марины Игнатьевой.