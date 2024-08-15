Культура

«Любовь как оголённый провод»: стихи о любви и романсы прозвучат в Пскове 29 сентября

В читальном зале Псковской центральной городской библиотеки на улице Конной, 6 в воскресенье, 29 сентября, в 15:00 состоится поэтическая акция, приуроченная к 65-летию со дня рождения поэта Геннадия Кононова. Организаторы акции назвали её «Любовь как оголённый провод». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Поэтическая акция «Кононов на Конной» впервые прошла в 2018 году и с тех пор проводится ежегодно. 29 сентября друзья и поклонники творчества поэта соберутся уже в седьмой раз.

С лирическим героем текстов Кононова слушатели вслед за чтецами совершат путешествие по страницам сборников поэта и по звуковым дорожкам альбомов. Первый альбом известного псковского музыканта, доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Вадима Андреева на стихи его друга Геннадия Кононова назывался «Про жизнь и про любовь» (1998). Потом были «Позвони мне из рая», «Встречи случайные», «Сальвадор» и «Только имя твое». Из 100 текстов поэта, положенных на музыку, большая часть, конечно, о любви.

Добавим, что 30 сентября 2024 года Геннадию Кононову могло бы исполниться 65 лет, но осталось навсегда 44. Поэт умер 22 июня 2004 года, 20 лет назад. За два десятилетия друзья поэта провели больше 30 мемориальных мероприятий, посвященных поэзии Геннадия Кононова: первые три вечера памяти прошли в городе Пыталово, где он жил, а с 2007 года вечера поэзии стали проходить в Пскове. Выпадали годы, когда встречи друзей и поклонников творчества поэта проводились даже в трех разных аудиториях и в двух городах: Пскове и Себеже.

В библиотеке на Конной в разные годы проходили презентации двух сборников поэта: «На русских путях» (2009) и «Избранное» (2019). А первое знакомство читателей с поэзией Геннадия Кононова состоялось осенью 2007 года в клубе «Лира».