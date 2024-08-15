Культура

Псковский музей принял участие в форуме в Санкт-Петербурге

Псковский музей-заповедник стал участников форума «Инклюзия в художественном музее: от идеи к изменениям», который прошёл в Санкт-Петербурге с 23 по 25 сентября. На мероприятии Псков представляла специалист образовательного центра музея Анна Егорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На форум было отправлено более заявок на участие, из которых были приняты всего 55. Заявка Псковского музея вошла в число одобренных. Форум проходит на базе отдела социокультурных коммуникаций Русского музея. Ведущие научные сотрудники, педагоги, специалисты по инклюзии учреждения делятся опытом с коллегами из двадцати регионов России.

«Благодаря участию в этом мероприятии мы с коллегами можем обсудить тонкости инклюзивных практик в музеях. Лучшие, конечно же, будем использовать в работе», – рассказала представитель Псковского музея-заповедника Анна Егорова.

В рамках форума специалисты изучают методики работы на экспозициях Русского музея, знакомятся с тактильной галереей Строгановского дворца, а также посещают НКО, работающие с людьми с инвалидностью и угнетёнными категориями граждан.