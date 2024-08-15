Культура

Псковичи смогут заступить в стрелковый караул 28 сентбря

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» пройдет в Пскове 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

У жителей и гостей города будет возможность заступить в караул со стрельцами и узнать факты об устройстве псковской крепости.

«Служилые люди по прибору – стрельцы XVII в., «вооруженные» огненным боем, заступят в караул и обойдут самые потаенные уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участникам программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого», - рассказали в музее.

Мероприятие начнется в 19:00 в информационном центре музея на улице Кремль, дом № 4.

Обязательна предварительная запись. Телефон для записи: +78112331065.