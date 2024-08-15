Культура

Около 400 тысяч человек посетили музей-заповедник «Изборск» с начала года

Около 400 тысяч человек посетили Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» с начала 2024 года, сообщила директор учреждения, член регионального отделения РВИО Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Лето было жарким, с этим согласятся все. И такие солнечные, теплые деньки до сих пор продолжаются. По итогам 9 месяцев, включая летний сезон, по билетам у нас 400 тысяч посетителей, за летний период - 270 тысяч человек посетили музей-заповедник», – сказала Наталия Дубровская.

Она уточнила, что в 2008 году музей посетили 80 тысяч человек, к 2012 году эта цифра достигла 230 тысяч посетителей.

«Сейчас 270 тысяч - только за летний сезон, а за 9 месяцев цифра уже 400 тысяч. Это достаточно серьезные цифры. И мы чувствуем это по нагрузке, которая приходится на наш экскурсионный отдел. Экскурсий становится все больше и больше. Турист в область едет, безусловно. Псков - Изборск - Печоры - самый главный наш туристический или паломнический маршрут. Только около 40% из всего потока - это организованные автобусные туры. Наш посетитель сегодня - это семья, это мама, папа, дети или какая-то дружная компания. Большинство туристов, которые приезжают в область, - семейные люди на автомобилях», - добавила Наталия Дубровская.