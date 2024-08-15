Культура

Самая крупная археологическая выставка Изборского музея откроется 15 ноября

Самая крупная археологическая выставка Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» будет связана с академиком Российской академии наук Валентином Седовым. Многие годы он работал в Изборске и провел там многие археологические сезоны. Об этом директор музея-заповедника «Изборск», член регионального отделения РВИО Наталия Дубровская сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я всех приглашаю 15 ноября. В этом году мы открываем большой выставочный проект, самую крупную археологическую выставку "Изборск. Открытый город". Это серьезный шаг, потому что будет представлена археологическая коллекция. 750 квадратных метров - площадь выставочного пространства. В основе этого проекта лежит уникальная археологическая коллекция, которую хранит музей-заповедник. Это государственный паспорт на эту территорию, которую фронтовик, талантливый ученый, мечтатель, искатель Валентин Васильевич изучал 20 лет», — сказала Наталия Дубровская.

Она уточнила, что выставка посвящена столетию Седова, но эта экспозиция об уникальном месте. Это и начало города, и становление российского государства.

«Это наша культура, наши славные боевые традиции. Уникальные и находки. Этот проект музей-заповедник посвящает 100-летию Валентина Васильевича Седова и открывает 15 ноября в новом выставочном зале», – добавила Наталия Дубровская.