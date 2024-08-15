Культура

Реалистичная 3D-модель Псковского кремля появилась в 2ГИС

Возможность виртуально прогуляться по главной достопримечательности Пскова появилась у всех гостей и жителей региона. 2ГИС создал реалистичные модели семи самых посещаемых кремлей России, в число которых вошёл и Псковский кремль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: мобильное приложение 2ГИС

3D-модели на картах повторяют основные архитектурные формы, элементы и цвета фасадов знаковых объектов и зданий. Для туристов - это отличный онлайн помощник, с которым можно заранее изучить локации для путешествий и лучше ориентироваться в городе.

На модели Псковского кремля детально представлен Троицкий собор с колокольней, Приказная палата, крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, а также другие достопримечательности и сооружения.

Кроме зданий, на карте отображается внутренняя территория: смотровые площадки, лавочки и фонари, деревья — уже в осеннем оформлении карты, с желтыми кронами. В ночной теме можно увидеть, как загораются фонари и окна в зданиях — как и в реальной жизни с наступлением темноты.