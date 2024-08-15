Культура

В Псковском кремле обнаружена ранее неизвестная шахта в главной звоннице

В ходе реставрационных работ в Псковском кремле специалисты обнаружили неизвестную ранее шахту внутри главной звонницы. Тоннель идет со второго яруса колокольни и заканчивается у ее подножия. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Фото здесь и далее: ГТРК «Псков»

Инженеры и археологи выдвинули различные версии о предназначении шахты. Кроме того, под слоем грунта, примыкавшего к стене колокольни со стороны реки Великой, реставраторы обнаружили и другие ранее неизвестные архитектурные объемы.

В настоящее время специалисты завершают укрепление основания колокольни с этой стороны. Открыточный вид памятнику был возвращен еще летом. Работы продолжаются в интерьерах звонницы.