Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» пройдет в Пскове в течение трех дней: с 10 по 12 октября. Мероприятие проводится фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив впервые и является квинтэссенцией одноименного культурного-просветительского проекта, который реализуется фондом с 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Псков станет первым городом, где стартует фестиваль. В целом мероприятие объединит 8 городов, в которых проходили съемки телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск. В каждом городе будет реализована фестивальная программа с проведением кинопоказов фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», мастер-классов, творческих встреч и концертов с участием знаменитых артистов и юных музыкантов.
Как отметила художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России, Мисс Вселенная Оксана Федорова, Псков не случайно выбран для старта этого большого и социально значимого культурного проекта: «В 2024 году мы празднуем юбилеи великих классиков русской культуры — Пушкина, Римского-Корсакова, Мусоргского, и многих других, чьи имена неразрывно связаны с Псковом, его историей, культурой и древнерусскими традициями. Это мой родной город, и для меня важно показать, как развиваются и связывают города, поколения и целые эпохи музыкальные традиции нашей страны».
В рамках фестиваля в Пскове будет представлена насыщенная фестивальная программа:
«Псков - уникальный город, который сразу, с первого взгляда и навсегда покоряет своей суровой северной красотой и богатейшей культурой, в которой черпали свое вдохновение наши классики, и каждый из нас — артистов, приезжая в Псков, получает невероятное вдохновение и открывает для себя новые творческие горизонты. Я очень рад быть частью такого большого и важного события как фестиваль "Моя Россия: музыкальное путешествие", такие проекты дают импульс к развития культурного обмена между регионами, укрепляют чувство единства, гордости, любви к нашей большой, прекрасной стране, в которой так много талантливых детей», - отмечает заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.