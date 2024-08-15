Культура

Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» пройдет в Пскове

Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» пройдет в Пскове в течение трех дней: с 10 по 12 октября. Мероприятие проводится фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив впервые и является квинтэссенцией одноименного культурного-просветительского проекта, который реализуется фондом с 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псков станет первым городом, где стартует фестиваль. В целом мероприятие объединит 8 городов, в которых проходили съемки телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск. В каждом городе будет реализована фестивальная программа с проведением кинопоказов фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», мастер-классов, творческих встреч и концертов с участием знаменитых артистов и юных музыкантов.

Как отметила художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России, Мисс Вселенная Оксана Федорова, Псков не случайно выбран для старта этого большого и социально значимого культурного проекта: «В 2024 году мы празднуем юбилеи великих классиков русской культуры — Пушкина, Римского-Корсакова, Мусоргского, и многих других, чьи имена неразрывно связаны с Псковом, его историей, культурой и древнерусскими традициями. Это мой родной город, и для меня важно показать, как развиваются и связывают города, поколения и целые эпохи музыкальные традиции нашей страны».

В рамках фестиваля в Пскове будет представлена насыщенная фестивальная программа:

10 октября, в 14.00, состоится кинопоказ авторского фильма Оксаны Федоровой «Музыкальное путешествие. Псков» в кинотеатре «Победа». Путешествуя по самым знаковым местам своего родного города, Оксана Федорова раскрывает истории судеб Римского-Корсакова, Мусоргского, великой пианистки Юдиной, балалаечника-виртуоза Трояновского, Дягилева и Шаляпина, которые были связаны с Псковом и его культурными корнями. Экспертом программы выступила музыковед Лариса Никитина. Вход на кинопоказ свободный, фильм представит лично Оксана Федорова.

11 октября пройдут мастер-классы для юных музыкантов от Оксаны Федоровой и заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова. Встречи состоятся в Музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова, а после пройдет концерт «Юные таланты Псковщины».

12 октября, 15.00 готовится музыкальный подарок любимому городу — концерт «Юбилеи великих», посвященный классикам-юбилярам 2024 года — Пушкину, Римскому-Корсакову, Мусоргскому, Глинке, с участием Оксаны Федоровой, Альберта Жалилова и артиста Большого театра России Александра Полковникова с участием ансамблю «Сказ» и студентов Псковского музыкального колледжа Н. А. Римского-Корсакова. Концерт носит благотворительный характер, вход будет осуществляться по пригласительным, которые будут распространяться в кассе БКЗ Псковской областной филармонии.

«Псков - уникальный город, который сразу, с первого взгляда и навсегда покоряет своей суровой северной красотой и богатейшей культурой, в которой черпали свое вдохновение наши классики, и каждый из нас — артистов, приезжая в Псков, получает невероятное вдохновение и открывает для себя новые творческие горизонты. Я очень рад быть частью такого большого и важного события как фестиваль "Моя Россия: музыкальное путешествие", такие проекты дают импульс к развития культурного обмена между регионами, укрепляют чувство единства, гордости, любви к нашей большой, прекрасной стране, в которой так много талантливых детей», - отмечает заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.