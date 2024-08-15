Культура

В Псковском музее подвели итоги работы в летний период

За июнь, июль и август 2024 года объекты Псковского музея посетили более 278 тысяч человек. Это на 25 тысяч больше, чем в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Самым популярным остается сердце Пскова – ансамбль Псковского кремля, 110 тысяч человек побывали в Кроме этим летом», – отметили в музее, который остается точкой притяжения и для гостей из других государств; этим летом здесь побывали гости из Китая, Франции, Австрии, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Танзании и других.

В музее и на музейных мероприятиях побывали порядка 15 тысяч детей до 14 лет, а также более 500 участников специальной военной операции и членов их семей.

Для гостей музея было организовано более 5600 экскурсий (что на 700 экскурсий больше, чем в 2023 году) и 2300 интерактивных программ. Музейные гиды провели 5500 часов разнообразных экскурсий.

Среди выставочных проектов самыми популярными оказались выставки и экспозиции Поганкиных палат: «Кабинет купца Поганкина», «Музей Псковского археологического общества», «Клады великих потрясений» и др.

Продолжает действовать программа «Образование длиной в жизнь» для слушателей Университета третьего возраста. По ней занимаются 20 групп.

Летом успешно отгремели масштабные музейные события: фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» (3000 участников), исторический праздник «Воевода Шуйский» (700 участников).

Летом в музее открывались и действовали новые выставки, в том числе созданные в сотрудничестве с другими музеями России: «Русский стиль: собрание русской старины Н.Л. Шабельской» (в сотрудничестве с Российским этнографическим музеем), «Что ни опера, то сказка» (в сотрудничестве с Российским национальным музеем музыки), «Герой ненашего времени», «Псков восстановленный», «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке», «Железная поступь стальных полков», «Западноевропейские издания XVII в. – «современники» рода Поганкиных», «Очарованная странница – мир печорского Обозерья глазами Марии Шпис» и многие другие.





«Это было прекрасное лето. Но помните – Псковский музей для вас открыт весь год. Посему ждем вас в музее!» – заключили в учреждении культуры.

Фото: Псковский музей-заповедник