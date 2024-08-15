Культура

Псковский музей приглашает детей на изучение пейзажного жанра

Псковский музей вновь приглашает детей и родителей на цикл встреч «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» (6+). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Каждое занятие – знакомство с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием. А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк. В этот раз участники будут изучать пейзажный жанр», - рассказали в музее.

Встреча состоится, в воскресенье, 20 октября в 11:30. Адрес: Картинная галерея (улица Некрасова, дом 7).

Телефон для записи: +78112292259. Обязательная предварительная запись.