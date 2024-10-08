Культура

Экскурсии по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдут на выходных

Экскурсии по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдут 12 и 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе экскурсии по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря посетители познакомятся с памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.

Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также поведает об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи.

Экскурсии состоятся 12 октября в 16:00 и 13 октября в 11:00 и 16:00;

Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, дом №2);

Запись на экскурсию проводится по телефону: +7(8112)33-15-35. Также в музее напомнили, что в случае осадков экскурсия не состоится.