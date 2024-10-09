Культура

Сформирована комиссия жюри творческого конкурса Литературного пространства Пскова

Оргкомитет Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов в Пскове утвердил состав жюри. До 31 октября члены жюри будут оценивать порядка 190 работ, присланных 119 участниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

После оценки жюри и проверки работ корректорами-филологами рукописи будущего печатного сборника будут переданы участникам-иллюстраторам. Каждый из них должен будет создать по одной иллюстрации к произведениям поэтов и писателей, которые также являются участниками творческого конкурса.

Так, выставлять оценки работам в номинациях «Лучший поэт» и «Лучший писатель малого жанра» будут следующие эксперты:

Игорь Смолькин – председатель правления Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», прозаик, публицист, лауреат Всероссийской литературной премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского, премии имени Ф. М. Достоевского («Новая библиотека»), номинант XII Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Татьяна Рыжова – член Союза писателей России, автор текста гимна Псковской области, кандидат филологических наук, доцент, поэт, прозаик и переводчик, почётный работник высшего образования России. Автор ряда научных публикаций и пособий по литературе, межкультурной коммуникации, специфике поэтического перевода.

Артем Верле — поэт, чьи стихотворения переведены на шесть языков. Он также известен как писатель, философ и кандидат философских наук. В 2015 году получил малую премию «Московский счёт», в 2021 году вошёл в короткий список премии Андрея Белого. Является послом Республики Ужупис, участвовал в различных выставках, онлайн-проектах и мастер-классах. В 2018–2023 годах читал курсы лекций по истории литературы, искусства и философии в образовательном проекте «Ветка» в Пскове. Кроме того, на данный момент курирует цикл сеансов современной поэзии под названием «Поэтопроектор».

Работы в номинациях «Лучший чтец» будут оценивать:

Людмила Масленникова – член Союза театральных деятелей РФ, преподаватель актёрского мастерства и сценической речи, педагог-постановщик детской театральной школы-студии «Гвозди» при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, автор методики по сценической речи «Давайте поговорим».

Кирилл Радион – ведущий и корреспондент ГТРК «Псков». Выпускник театр-студии «Татьянин День» под управлением народного артиста РФ И. С. Криворучко, по специальности актёр драматического театра. Участник VIII и XIII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове и многих других культурных форумах в России и за рубежом.

Ольга Гущина – режиссёр-постановщик, ведущая, организатор массовых и культурно-просветительских праздников и программ. Педагог по актёрскому мастерству и риторике. Сотрудник Псковского музея-заповедника.

Номинация конкурса «Лучший иллюстратор» сформировала следующий состав оценивающей комиссии:

Сергей Руднев – член Союза художников России, российский художник в третьем поколении, работает в технике «живопись» и «графика». Член Ассоциации царскосельских художников в городе Пушкин (Царское Село). Создатель серии росписей стен в Гдове к 700-летию города, автор серий «Псков в лицах» и «Губернский Псков», «Путешествие в сказку». Работы находятся в частных коллекциях в Англии, Франции, Германии, Дании, Италии, Мексике, Турции, Китае, США, Белоруссии, России, в фонде Пушкинского заповедника и ГРМ.

Наталья Яблочкина – кандидат педагогических наук, заведующая художественным отделением ДШИ Пскова, преподаватель рисунка и композиции. Член Союза художников России по секции графики. Куратор мастерской печатной графики профессионального уровня «Азбука эстампа».

Наталья Захарова – выпускница Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, факультет изобразительного искусства, преподаватель в Детской художественной школы Пскова. Дважды лауреат «Российской премии искусств». Работы напечатаны в каталогах Союза художников России.

Фото: личные страницы в социальных сетях

Напоминаем, проект «Литературное пространство Пскова» реализуется на субсидию администрации города Пскова благодаря победе в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».