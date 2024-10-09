Культура

Договор о сотрудничестве подписали псковский и новгородский колледжи искусств

Договор о сотрудничестве в целях укрепления творческих связей и совершенствования образовательного процесса в сфере культуры и искусства подписали директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Николая Римского-Корсакова, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Иванова и директор Новгородского колледжа культуры и искусств имени С. В. Рахманинова Светлана Алексеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Творческая делегация Новгородского колледжа культуры и искусств имени С. В. Рахманинова побывала в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках проекта «Культурный студобмен».

Новгородцы провели в Пскове три дня, насыщенных как культурными событиями, так и плодотворной учебной деятельностью, познакомились с достопримечательностями древнего города.

Преподаватели из Псковского и Новгородского колледжей проводили открытые уроки, репетиции, мастер-классы, показы по различным направлениям обучения: хореографии, театральному творчеству, социально-культурной деятельности, этнохудожественному творчеству, музыкальной информатике, эстрадному и академическому вокалу, духовым и ударным инструментам, иностранному языку.

Солисты и творческие коллективы двух колледжей подготовили большой совместный концерт, который продемонстрировал зрителям яркость и самобытность исполнительских традиций двух соседних регионов нашей страны.

Важным событием трёхдневной встречи представителей двух образовательных учреждений стало подписание договора о сотрудничестве.

Как отметили молодые артисты – участники проекта, такое взаимодействие, совместный образовательный интенсив дали возможность на практике познакомиться со студенческой жизнью их сверстников, увидеть особенности различных исполнительских школ и почувствовать единство профессиональных требований к ним, как к будущим специалистам, заключили в колледже.