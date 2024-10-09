Культура

Поездка по литературным местам Псковской области состоялась для молодежи

Выездная экскурсия по музеям-усадьбам знаменитых деятелей культуры региона прошла сегодня, 12 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В поездке приняли участие 34 человека в возрасте от 14 до 35 лет.

Экскурсия включала в себя посещение музея-усадьбы «Ал.Алтаева», названного в честь выдающегося автора детской литературы Марины Ямщиковой (деревня Лог, Плюсский район), а так же музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова (деревня Любенск, Плюсский район).

На каждой из локаций группу сопровождали экскурсоводы Островского военно-исторического музея-заповедника и Псковского музея-заповедника. Специалисты провели беседу об исторических событиях и фактах из жизни усадеб и их хозяев.

«Во-первых, поездка приятна хорошей компанией. Здесь собрались единомышленники из одного проекта, конечно мы сразу же нашли общий язык и настроение быстро поднялось. Во-вторых, сейчас «золотая осень». Это настоящий подарок выбраться в такую пору в такие уникальные места! И в-третьих, это все бесплатно. Для молодежи сейчас очень многое делается, главное вовремя узнавать об этом и успевать принимать участие, что я вам и советую», - поделилась впечатлениями участница поездки.

Поездка прошла с целью просвещения молодежи, популяризации здорового образа жизни, развития интереса к искусству, приобщения к культуре и историческому наследию России и Псковской области.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов», поддержанного администрацией Пскова.